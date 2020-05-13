Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun - Son Dakika
Son Dakika Spor Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun - Son Dakika Spor

Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun

15 dakika önce

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'a devam edemeyen ve adadan ayrılmak zorunda kalan Ersin Korkut, hüngür hüngür ağlayarak arkadaşlarına veda etmişti. Ersin Korkut'a, efsane futbolcu ve eski Survivor yarışmacısı Pascal Nouma'dan destek geldi.

Survivor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Ersin Korkut'un, MR sonuçlarının ardından yarışmaya devam edemeyeceği anlaşıldı ve başarılı yarışmacı adaya veda etmek zorunda kaldı.

Üzücü haberi Ersin Korkut ve Survivor ekibine veren Acun Ilıcalı "Benim için en hüzünlü veda oldu" dedi. Ersin Korkut, adaya vedasının ardından gözyaşlarına engel olamadı.

Survivor'a hüngür hüngür ağlayarak veda eden Ersin'e, efsane isimden destek

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma ise yarışmaya veda eden Ersin Korkut hakkında paylaşımda bulundu.

"SİZ DAHA ONU YENİ TANIDINIZ"

Survivor'un eski yarışmacılarından Nouma, "Kanka benim şampiyonumsun dön gel. Ersin adamın dibidir, siz daha onu yeni tanıdınız" sözlerini kullandı.

Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 08:47 

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