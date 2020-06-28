Survivor'a katılmak için şarkı yaptı - Son Dakika

Başarılı sanatçı Yusuf Karul, Survivor'a katılmak için şarkı yaptı.

Sözü ve müziği Yusuf Karul'a ait olan "Çağır Beni Acun Abi" adlı şarkı, müzik platformlarında büyük ilgi görürken sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi. Yıllardır beğeniyle takip ettiği Survivor'a katılmak için böyle bir eser yaptığını söyleyen Karul, Acun Ilıcalı'dan şans istedi. Bir Survivor fanatiği olduğunu belirten genç sanatçı, sporcu geçmişinin olduğunu, profesyonel ve amatör olarak 6 kulüpte futbol oynayıp 3 şampiyonluk yaşadığını ifade etti. Katılması durumunda Survivor'da gücü, aklı ve yeteneğiyle tarih yazacağını belirten Yusuf Karul, Acun Ilıcalı'dan haber beklediğini kaydetti.

(İHA)