Survivor'a veda eden Bahar Seviş büyük bir şok yaşadı! - Son Dakika

Survivor'a veda eden Bahar Seviş büyük bir şok yaşadı!

27.01.2021 11:46
Survivor'a veda eden Bahar Seviş büyük bir şok yaşadı!, System.String[]

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021, 26 Ocak Salı akşamı 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'a veda eden isim belli oldu. İşte detaylar...

TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2021, tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler konseptinde devam eden Survivr 2021, 26 Ocak Salı akşamı 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Takımlar, ödül oyunu için karşı karşıya gelirken, ünlüler takımında Cemal Hünal ile Meryem Kasap'ın sakatlık nedeniyle diskalifiye olmaları üçüncü haftada kimin eleneceği SMS oylaması ile belli oldu.

KIYASIYA YARIŞ...

Dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler üçüncü haftada eşitliği sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ünlüler ve gönüllüler için SMS ile halk oylaması yapıldı. Gönüllülerde haftanın SMS birincisi Poyraz oldu. Poyraz bu sonuçla beraber 3 hafta üst üste birinci olmayı başardı. Ünlülerde ise SMS oylamasında en fazla oyun alan yarışmacı İsmail Balaban oldu.

Survivor'a veda eden Bahar Seviş büyük bir şok yaşadı!

Survivor, Salı, Ocak, SMS, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'a veda eden Bahar Seviş büyük bir şok yaşadı! - Son Dakika Magazin


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