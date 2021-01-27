Survivor'a veda eden Bahar Seviş büyük bir şok yaşadı!

TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2021, tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler konseptinde devam eden Survivr 2021, 26 Ocak Salı akşamı 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Takımlar, ödül oyunu için karşı karşıya gelirken, ünlüler takımında Cemal Hünal ile Meryem Kasap'ın sakatlık nedeniyle diskalifiye olmaları üçüncü haftada kimin eleneceği SMS oylaması ile belli oldu.

KIYASIYA YARIŞ...

Dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler üçüncü haftada eşitliği sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ünlüler ve gönüllüler için SMS ile halk oylaması yapıldı. Gönüllülerde haftanın SMS birincisi Poyraz oldu. Poyraz bu sonuçla beraber 3 hafta üst üste birinci olmayı başardı. Ünlülerde ise SMS oylamasında en fazla oyun alan yarışmacı İsmail Balaban oldu.