Survivor'a veda eden Doğan Keser'den Batuhan Karacakaya'ya şok sözler! - Son Dakika

Survivor'a veda eden Doğan Keser'den Batuhan Karacakaya'ya şok sözler!

08.04.2021 19:56
Survivor'a veda eden Doğan Keser'den Batuhan Karacakaya'ya şok sözler!, System.String[]

Survivor 2021'ye veda eden Doğan Keser sessizliğini bozdu. Survivor Batuhan Karacakaya'ya söylediği "Burası Adnan Ziyagil'in yalısı değil" sözleriyle hafızalarda yer edinen Survivor Doğan, elendikten sonra Batuhan Karacakaya'yı hedef alan açıklamalarda bulundu

TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2021 tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüer konseptinde devam eden yarışmada adaya en son veda eden isim ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser oldu.

Yarışmaya yedek listeden dahil olan Survivor Doğan, takım arkadaşı Batuhan Karacakaya'ya yaptığı "Burası Adnan Ziyagil'in yalısı değil" çıkısıyla hafızalara kazınmıştı.

SMS oylamasında en az SMS'i alarak Dominik'e veda eden Doğan Keser, elendikten sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.

"SAMİMİ DEĞİLDİLER!"

İddialı yarışmacı, "Survivor'da en zorlandığın an neydi?" sorusuna "Samimi gelmeyen insanlar vardı. O insanların samimiyetsizliğini görünce bir şekilde soğuyorsun, Survivor senin için daha zor oluyor" yanıtını verdi.

Vedanın ardından takımda neler değişir? sorusuna ise Keser, "Her tarafta kulisler dönüyordu ve Çağrı abi ile bu kulislerin dışında kalıyorduk. Normal hayattan bahsediyorduk. O bizi mutlu ediyordu, adada tek ayakta tutan şey bizim için buydu" dedi.

"ONUN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile oyuna giderken tartıştığı sırada "Burası Adnan Ziyagil'in yalısı değil, ona göre davran" sözleriyle dikkat çeken Survivor Doğan, Batuhan'la yaşadığı çekişmenin perde arkasını şöyle anlattı:

"Batuhan'la devamlı tartışmamız oluyordu; adada da oyunlarda da. Çok güzel kurup gelmiş kendini ve onu oynuyor. Oyuncu olduğu için güzel oynuyor. Biz adada gerçek Batuhan'ı görüyoruz. Aslında neşeli bir çocuk, ama Survivor'ı çok kafasında kurduğu için kendini yansıtamıyor. Mükemmel oyuncu, onu tebrik ediyorum. Survivor'da oynadığı için sinirleniyorum. Gerçek yüzünü görüp, başka yerlerde başka hareketler yaptığı için sinirleniyorum. O yüzden de tartışmalarımız oluyordu."

FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Survivor Doğan, "Gönüllülerde Poyraz; karakteri de güzel, kendi de güzel, performansı da çok iyi. Ünlülerde inşallah Çağrı abi olur, sonuna kadar destek vereceğim. Performans olarak bakarsak İsmail Balaban; kondisyonu çok iyi, istikrarlı gidiyor, yarışlarda da çok iyi. Batuhan da olabilir, kurduğu sahnelerden devam ederse" şeklinde konuştu.

Survivor'a veda eden Doğan Keser'den Batuhan Karacakaya'ya şok sözler!

Batuhan Karacakaya, Survivor, SMS, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'a veda eden Doğan Keser'den Batuhan Karacakaya'ya şok sözler! - Son Dakika Magazin


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