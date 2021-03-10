Survivor'a veda eden Öykü Uysal hakkında şaşırtan gerçek!
10.03.2021 10:56
Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. İki oyunu üst üste kaybeden gönüllüler takımında yarışmaya veda eden Öykü Uysal oldu. Uysal'ın mesleği Survivor izleyicilerini şaşırttı. İşte detaylar...
Survivor Türkiye'de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kaybetti. Bu yüzden iki ada konseyinde üç eleme adayı çıkardılar.
Survivor'daki ilk ada konseyinde Öykü Uysal ile Hanzade'nin isimleri aynı sayıda yazılınca ikisi de potaya girmişti. İkinci ada konseyinde ise ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Halk oylamasına göre gönüllüler takımı SMS birincisi olan Ayşe ise Dora'nın adını verdi.
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