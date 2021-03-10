Survivor'a veda eden Öykü Uysal hakkında şaşırtan gerçek!

Survivor Türkiye'de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kaybetti. Bu yüzden iki ada konseyinde üç eleme adayı çıkardılar.

Survivor'daki ilk ada konseyinde Öykü Uysal ile Hanzade'nin isimleri aynı sayıda yazılınca ikisi de potaya girmişti. İkinci ada konseyinde ise ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Halk oylamasına göre gönüllüler takımı SMS birincisi olan Ayşe ise Dora'nın adını verdi.



