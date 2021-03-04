Survivor'a veda etmişti... Arkadaşlarını topa tuttu

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021 tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler konseptinde devam eden yarışmada, adaya son veda eden isim ünlüler takımı yarışmacısı Çağman Çatay oldu. Yarışmaya yedek listeden katılan ve ada macerası yalnızca 1 hafta süren Çağman Çatay, elendikten sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Çağman, ünlülerin bir takım olamadığını ancak bireysel olarak hepsinin iyi insanlar olduğunu söyledi.





İşte Survivor Çağman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Survivor'da en zorlandığım an arka arkaya yarışma kaybetme psikolojisi oldu. Benim elenmemin ardından takımda pek bir şey değişmez. Ben nötr gibiyim. Ne katkı sağladım ne eksi. Adada benden daha az kalması gereken insanlar tabii ki var, gönüllülerden de ünlülerden de var.