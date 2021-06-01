Survivor adaylar kimler? Survivor geçen hafta SMS sıralaması! Survivor 21. hafta SMS sıralaması! - Son Dakika

Survivor adaylar kimler? Survivor geçen hafta SMS sıralaması! Survivor 21. hafta SMS sıralaması!
01.06.2021 23:44
Survivor 1 Haziran kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? Survivor adaylar kimler? Survivor geçen hafta SMS sıralaması!
Survivor 1 Haziran kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? Survivor adaylar kimler? Survivor geçen hafta SMS sıralaması!
SURVIVOR ELEME ADAYLARI
Kırmızı takım eleme adayı: Aleyna Çalışkan
Mavi takım eleme adayı: Dora
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