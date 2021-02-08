Survivor Aleyna Kalaycıoğlu herkesi ağlattı! İşte Aleyna'nın yürek burkan hikayesi

Survivor 2021'de yaşananlar kadar yarışmacılar ve hayatları da merak ediliyor. Bu isimlerden biri olan ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

SURVİVOR İZLEYENLERİ AĞLATTI

Kardeşinin başına gelen kazadan bahseden Kalaycıoğlu, anlattıklarıyla hem ağladı hem de ekran başındakileri ağlattı.