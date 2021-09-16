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Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol

İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu