Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek

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Büyük bir heyecanla beklenen Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan ancak SMS oylamasında ikinci olan oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Genç oyuncu Survivor yeni sezonuyla ilgili de sürprizi verdi.

"SURVİVOR BU SEFER DAHA FARKLI OLACAK"

Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye giden 30 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmezken, ayaküstü sorulara da yanıt verdi. Survivor All Star 2022'ye katılacağını söyleyen Yağcı, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.