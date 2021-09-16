Üye Girişi
Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı - Son Dakika

Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı

16.09.2021 16:29

Büyük ilgiyle izlenen Survivor yarışma programı, yeni sezonda All Star olarak izleyici ile buluşacak. Yavaş yavaş kadronun belirlediği yarışmaya Barış Murat Yağcı'nın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil olduğu da ileri sürüldü.

TV8 ekranında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'nin kadrosu oluşmaya başlıyor. Eski sezon yarışmacılarından oluşacak olan kadrodaki ilk yarışmacı Survivor 2020'nin ikincisi Barış Murat Yağcı oldu.

KADIN YARIŞMACILAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen, yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü. Kalaycıoğlu henüz iddia için bir açıklama yapmazken iki yarışmacının daha adı anılmaya başlandı.

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandı
Aleyna Kalaycıoğlu

İddialara göre Survivor 2016 yılında yarışan Gizem Kerimoğlu ve 2014, 2015, 2018 yıllarında yarışan Merve Aydın All Star kadrosunda yer alacak.

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandı
Gizem Kerimoğlu
Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandı
Merve Aydın

Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı

Aleyna Kalaycıoğlu, Barış Murat Yağcı, Survivor, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio maçı öncesi Fatih Terim'in planlarını değiştirecek gelişme! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı 16:55 Lazio maçı öncesi Fatih Terim'in planlarını değiştirecek gelişme! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak 16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı 16:21 Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti 15:49 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı 15:05 Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL 14:53 Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL

Son Dakika Haberleri
16:54 Uzun süre tuvalette telefonla oynamak basur tehlikesine neden olmakta
16:46 Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı
16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak
16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı
16:23 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
16:14 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı
15:48 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti
15:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
Uzun süre tuvalette telefonla oynamak basur tehlikesine neden olmakta Uzun süre tuvalette telefonla oynamak basur tehlikesine neden olmakta         
16:55
Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
16:46
Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11         
16:23
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı         
16:15
Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı         
15:51
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz         
15:38
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 17:06:00. #1.12#
SON DAKİKA: Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement