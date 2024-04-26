Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü - Son Dakika
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Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü

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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü. Oyun alanında yapılan müdahalenin ardından Nefise, müdahale için müdahale alanına götürüldü.

26.04.2024 10:32  Güncelleme: 10:37
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun son sayısı için parkura çıkan Nefise talihsiz bir kaza yaşadı.

YARIM SANTİMLİK AÇIK MEYDANA GELDİ

11-11'e gelen dokunulmazlık oyunu için mücadele eden Nefise, peş peşe seramikleri kırarak rakibinin önüne geçti. Parkurdaki kum torbalarını toplayarak oyuna devam eden Nefise sırtına daha önce kendisinin kırdığı seramik düştü. Oyunun heyecanıyla durumu anlayamayan Nefise, sayısını aldıktan sonra yere oturdu. Kırmızı takım yarışmacılarının uyarısıyla Nefise'nin sırtında kesikler olduğunu gören sunucu Murat Ceylan, oyun alanına sağlık ekiplerini çağırdı. Oyun alanında yapılan müdahalenin ardından yarım saatlik kesiği olduğu anlaşılan Nefise, müdahale için müdahale alanına götürüldü.

Survivor All Star'da talihsiz kaza! Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü

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Son Dakika Televizyon Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü - Son Dakika
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