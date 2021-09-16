Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandı

TV8 ekranında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'nin kadrosu oluşmaya başlıyor. Eski sezon yarışmacılarından oluşacak olan kadrodaki ilk yarışmacı Survivor 2020'nin ikincisi Barış Murat Yağcı oldu.

KADIN YARIŞMACILAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen, yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü. Kalaycıoğlu henüz iddia için bir açıklama yapmazken iki yarışmacının daha adı anılmaya başlandı.

Aleyna Kalaycıoğlu

İddialara göre Survivor 2016 yılında yarışan Gizem Kerimoğlu ve 2014, 2015, 2018 yıllarında yarışan Merve Aydın All Star kadrosunda yer alacak.

Gizem Kerimoğlu