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Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu

2024 yılında All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor'ın yeni yarışmacısı 2020 yılında mücadele eden oyuncu Ersin Korkut oldu.

23.11.2023 - 10:11,  Güncelleme: 10:28
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TV8 ekranlarının efsane yarışmalarından Survivor, yeni sezonda All Star bölümleriyle ekrana gelecek. Yarışmanın netleşen son yarışmacısı ise Ersin Korkut oldu.

"SURVIVOR'IN ÇABUKLUĞU VE HIZIYLA SES GETİREN YILDIZI"

13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından All Star kadrosunu açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak oyuncu Ersin Korkut'un kadroda olacağını duyurarak "Survivor'ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" dedi.

Başarılı oyuncu Ersin Korkut, 2020 yılında Survivor'da mücadele etmiş ve performansıyla adından söz ettirmişti.Ancak sevilen oyuncu sakatlığından dolayı elenmişti.

Survivor All Star'ın son yarışmacısı Ersin Korkut oldu

ALL STAR KADROSU NETLEŞİYOR

Büyük bir merakla beklenen ve yarışmacıların SMS olmadan performansa dayalı eleneceği Survivor All Star 2024'ün kadrosunda Nagihan Karadere, Nihat Altınkaya, Seda Ocak, Sahra Işık, Yasin Obuz, Gizem Memiç, Özgür Tetik, Aleyna Kalaycıoğlu, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Furkan Kızılay yer alacak.

Daha önce iki kez Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sağlık sorunlarından dolayı kadroda yer almayacağını açıklamıştı. Turabi'nin akıbetiyle ilgili yapım şirketi ve Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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Son Dakika Televizyon Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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