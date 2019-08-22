Survivor aşıkları

'Survivor' yarışmasında tanışan iki yarışmacı aşk yaşamaya başladı.



Atakan Işıktutan, sosyal medya hesabından Yunan yarışmacı Katerina Dalaka ile pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti.



Işıktutan, geçtiğimiz günlerde Dalaka ile Beşiktaş'ın stadında çektiği selfie'yi yayınladı.



Türk sporcu, Instagram paylaşımına, "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın" notunu yazdı.



Atakan'ın paylaştığı bir diğer karaye ise Dalaka'dan kalp emojili yanıt geldi.