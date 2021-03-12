Survivor Çağrı Atakan kararını açıkladı! Diskalifiye oldu mu? - Son Dakika

Survivor Çağrı Atakan kararını açıkladı! Diskalifiye oldu mu?

12.03.2021 12:56
Survivor Çağrı Atakan kararını açıkladı! Diskalifiye oldu mu?, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen ve Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan ayrılması istenen Survivor Çağrı Atakan, kararını açıkladı. İşte Çağrı Atakan ve Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021 tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler konseptinde devam eden yarışmanın merakla beklenen 45'inci bölümü 11 Mart Perşembe akşamı ekranlara geldi.

MURAT CEYLAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Geçtiğimiz hafta kendisini sakinleştirmek isteyen programın sunucusu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan, programa damga vurmuştu.

'YARIŞMAYI BIRAKIRSAN MUTLU OLURUM'

Acun Ilıcalı, 5 ödülden men cezası verdiği Çağrı Atakan'a "Arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum. Şimdi bize kararını söyle" demişti. Bunun üzerine gözyaşları içinde kalan Çağrı, son kararını açıklamak için bir hafta süre istemişti. Acil durum konseyinde ise Çağrı, aldığı kararı açıkladı.

Acun Ilıcalı, Murat Ceylan, Survivor, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor Çağrı Atakan kararını açıkladı! Diskalifiye oldu mu? - Son Dakika Magazin


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