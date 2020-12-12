Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi çamkıran, koronavirüse yakalandı

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı Survivor'a iki kere katılan ve iki defa şampiyon olan 33 yaşındaki Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Yarışmada çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin" ifadelerini kullandı.

TURABİ YERİNE AVATAR ATAKAN GİDECEK

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen için yapacağı Survivor Cup'a gitmeye hazırlanan Turabi, testinin pozitif çıkmasının ardından yarışmaya katılamayacak. Yarışmada Turabi'nin yerine eski Survivor şampiyonu Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan katılacak. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Arslan "Herkes cepheye. Son dakika gollerini sever misiniz?" diyerek Acun Ilıcalı'yı etiketledi.