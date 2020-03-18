Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor, dün akşam elemenin yaşandığı son bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, ada şartlarına uyamayan bir ismin yarışmadan diskalifiye edildiğini söyledi.

"ADAPTE OLAMAYINCA PES ETTİ"

Acun Ilıcalı yarışmaya geçtiğimiz günlerde katılan ancak ada şartlarına uyum sağlayamayan İlayda'nın diskalifiye edildiğini şu sözlerle duyurdu: "İlayda Survivor şartlarına adapte olamayıp pes ettiği için devam edemeyecek. Kendisi ada şartlarına alışamadığını ve devam edemeyeceğini açıkladı" İlayda'nın diskalifiye edilmesiyle yarışmaya yeni isimler katılacak.

MERYEM YARIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Öte yandan Meryem'in sakatlığı hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, Meryem'in önümüzdeki hafta içerisinde yarışmaya devam edebileceğini söyledi.

İLAYDA GÖKDENİZ VELİBEYOĞLU KİMDİR?

İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, 1999 yılında Almanya Frankfurt'da doğdu. Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu. Vakıfbank spor kulübünde başlayarak birçok takımda lisanslı voleybol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe'de lisanslı kürek çekti. Türkiye Şampiyonalarına katıldı. Şu anda aktif fitness yapıyor.