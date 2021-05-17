Survivor'da aile oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da canlı yayında yaşananlar! - Son Dakika

Survivor'da aile oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da canlı yayında yaşananlar!

17.05.2021 01:10
Survivor'da aile oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da canlı yayında yaşananlar!, System.String[]

Sevilen yarışma Survivor 2021 yeni bölümde sembolü kazanan isimler belli oldu.

Sevilen yarışma Survivor 2021 yeni bölümde sembolü kazanan isimler belli oldu. Dengede en uzun sürede durarak sembolü kazanmak isteyen yarışmacıların mücadelesi nefesleri kesti. Gecenin bir diğer oyunu ise aile oyunu idi. Canlı yayındaki oyunda heyecan bir an olsun dinmedi. Canlı yayının sonunda bir ekip 2. oyun öncesi avantajı kaptı. İşte, Survivor'da bu akşam canlı yayında olanlar...

Bu akşam, Survivor'da sembolü kazanan yarışmacılar içli köfte yedi. Yarışmacı sayılarının azalması nedeniyle kazanan yarışmacı, sadece bir arkadaşını ödülden faydalanması için seçebildi.

SURVİVOR'DA SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?

Survivor 94. bölümde yarışmacılar başları üzerindeki topu mekanizma ile düşürmemeye çalıştı.

KADINLARDA KAZANAN

Performans oyunu ilk olarak kadın yarışmacılar arasında oynandı. Kadınlarda sembolü kazanan Merve oldu.

ERKEKLERDE KAZANAN

Erkeklerde performans oyununda sembolü kazanan İsmail oldu.

KİMLERİ SEÇTİLER?

Survivor 2021'de bu akşam sembolü kazanan isimler, ödüle götüreceği birer arkadaşını seçti. Merve'nin tercihi Poyraz olurken İsmail ise Batuhan'ı seçti.

AİLE OYUNU İÇİN HEYECAN ZİRVE YAPTI

Survivor 2021'de 19. hafta heyecanı sürerken yarışmacılar aile oyununun ilk etabı için canlı yayında parkura çıktı.

İki aşamalık olarak oynanacak aile ödülü öncesinde Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı.

Aile ödülü ilk oyunu için oynanan avantaj oyununa takım olarak parkura çıktılar. Mavi takım, geriden başladığı atışlarda rakibin yenerek seçim avantajını elde etti.

ÖDÜL NE?

Acun Ilıcalı aile ödülü oyunu detaylarını açıkladı. Açıklamaya göre; her yarışmacının ailelerinden iki kişinin Dominik'e geldi.

Aile ödülü iki oyun olarak oynanacak. İki oyunu da kazanan aynı takım olursa aileleri ile iki saate yakın bir zaman güzel bir akşam yemeği yiyebilecek.

AİLE ÖDÜLÜ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk aşaması canlı oynanan aile ödülü oyunu nefesleri kesti.

Parkurda yarışmacılar engelleri aşıp finalde kum torbaları ile dokuz adet sembolü devirmek için uğraştı.

Nefes kesen mücadelelerin sonunda kazanan 12-11'lik skorla Mavi Takım takım oldu ve eşsiz ödüle sahip olma hakkına bir adım yaklaştı.

Heyecan dolu oyunda skor 12-11 Mavi Takım lehine oldu.

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Survivor'da aile oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da canlı yayında yaşananlar! - Son Dakika Magazin


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