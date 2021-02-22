Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı - Son Dakika

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı

22.02.2021 07:36

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de eleme oyunu heyecanı yaşandı. Üst üste iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından ünlü oyuncu en fazla oyunu alarak eleme adayı seçildi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için adeta canla başla yarıştı.

10-7'LİK SKORLA YENDİLER

İlk dokunulmazlığı kazanan gönüllüler, ikinci oyunu da kazanarak rakip takımdan bir kişiyi daha elenmesi sağlamaya çalıştı. Gönüllüler, oyunda yakaladığı 6-2 skoru koruyamadı. Atağa geçen ünlüler takımı skoru 7-7'ye geldi. Gönüllüler, sonraki üç oyunu da alarak skoru 10-7 yaptı. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı.

YİĞİT'TEN SONRA ÇAĞRI ADAY OLDU

Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ilk eleme adayı Yiğit Oruçoğlu olmuştu. 2. dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takım, ada konseyinde bir eleme adayı daha belirlemek için oylama yaptı.

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı
Yiğit

Oylama sonucunda sürpriz bir sonuç çıktı. Ünlüler takımındaki oylamada 5 kişinin ismini yazdığı, oyuncu Çağrı Atakan eleme adayı oldu.

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı
Çağrı Atakan
Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı
Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı

Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Köpeği kurtarmak isterken araba çarpan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca, ormanda donmak üzereyken bulundu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu iddiası Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü Yeliz Yeşilmen'den eşi Ali Uğur Akbaş'a olay sözler: Düşüncesiz ve inanılmaz cimri
Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mardin'in 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mardin'in 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
07:21
ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti         
23:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı         
22:12
Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu         
21:33
Fenerbahçe'de Thiam ve Caner oyundan çıkarılmalarına tepki gösterdi Fenerbahçe'de Thiam ve Caner oyundan çıkarılmalarına tepki gösterdi         
21:01
Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı         
20:10
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Emel Tokkal'ın Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti         
17:24
Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı         
16:10
Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu         
16:08
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi         
13:50
Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi         
12:40
Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış         
12:25
Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi         
11:29
Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 08:01:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei