Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için adeta canla başla yarıştı.
İlk dokunulmazlığı kazanan gönüllüler, ikinci oyunu da kazanarak rakip takımdan bir kişiyi daha elenmesi sağlamaya çalıştı. Gönüllüler, oyunda yakaladığı 6-2 skoru koruyamadı. Atağa geçen ünlüler takımı skoru 7-7'ye geldi. Gönüllüler, sonraki üç oyunu da alarak skoru 10-7 yaptı. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı.
Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ilk eleme adayı Yiğit Oruçoğlu olmuştu. 2. dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takım, ada konseyinde bir eleme adayı daha belirlemek için oylama yaptı.
Oylama sonucunda sürpriz bir sonuç çıktı. Ünlüler takımındaki oylamada 5 kişinin ismini yazdığı, oyuncu Çağrı Atakan eleme adayı oldu.
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