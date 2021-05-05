TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor 2021'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen programda bir isim yine adaya veda etmek zorunda kaldı.
Eleme adaylarının belli olmasından sonra Survivor'a veda eden isim Melis oldu. Melis yaptığı açıklamada, "Buraya kadarmış. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Buraya kadar gelebilmek de bir başarı" ifadelerinde bulundu.
Öte yandan Survivor Ünlüler SMS sıralaması belli oldu. Ünlüler SMS sıralaması şöyle gerçekleşti.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada, Ünlüler'den bir kadının elenmesi dahilinde takımların karışacağını duyurmuştu.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu - Son Dakika Magazin