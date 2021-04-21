Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

HÜZÜN VE MUTLULUK BİR ARADA

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Reşat Hacıahmetoğlu, arkadaşlarının potaya adını vermesiyle adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Öte yandan yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya rekabet etti. Heyecanın doruğa ulaştığı iletişim oyununu 10'a 5 skorla yenen ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı, kazandıkları yarışmanın ödülü karşılığında yakınlarıyla telefonda konuşma şansına sahip oldu.