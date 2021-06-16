Üye Girişi
Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu - Son Dakika

Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu

16.06.2021 00:40

Ekranların sevilen programı Survivor'da ilginç anlar yaşandı. Güreşçi İsmail Balaban, Acun Ilıcalı'nın kendisine sürprizini duyunca büyük sevinç yaşadı. Ilıcalı, uzun süredir yarışmada olan Balaban'ın güreş hasretine son vereceklerini açıkladı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor'da büyük final yaklaşırken, yarışmacıların normal hayatlarında yaptıkları meslekler ve aktivitelere olan özlemleri de arttı. O yarışmacılardan biri olan güreşçi İsmail Balaban, "Güreş yapmayı o kadar özledim ki anlatamam. Yağ kokusu, çimler burnumda tütüyor" ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ

Daha önce final konuşmalarında ilginç sürprizlere imza atan Ilıcalı, bu sefer İsmail Balaban'ın yüzünü güldürdü. Ilıcalı, İsmail'in güreş özlemine yönelik, "Bizim ekipten seninle güreş yapmak isteyen birini ayarlayacağım sen onunla güreş yapacaksın" dedi.

Ilıcalı'nın bu sözlerini duyan Balaban'ın yaşadığı sevinç, gözlerinden okundu. Yarışmacının arkadaşları da arkadaşlarını tebrik ederek, İsmail Balaban'ın rakibine şimdiden şans diledi.

Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu

İsmail Balaban, Acun Ilıcalı, Survivor, Güreş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransa-Almanya maçına damga vuran olay! Akıllara hemen Suarez geldi 00:15 Fransa-Almanya maçına damga vuran olay! Akıllara hemen Suarez geldi Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü 23:04 Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti 22:09 Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı 22:03 Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok 21:33 Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok Seda Sayan'dan Mali'ye 19:54 Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 19:25 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine Saadet Partisi'nden itiraz: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine Saadet Partisi'nden itiraz: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz         
00:56
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Oğuzhan Asiltürk kazan kaldırdı, Saadet Partisi'ne kurultay yolu göründü Oğuzhan Asiltürk kazan kaldırdı, Saadet Partisi'ne kurultay yolu göründü         
22:21
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi         
22:05
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı         
21:41
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi         
19:29
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti         
12:36
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 01:20:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement