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Survivor'da kavga... Takım arkadaşını üzerine yürüdü!
6 saat önce
2 aydır aynı takımda yarışan ikili dün akşam oynanan erzak oyununda karşı karşıya geldi.
2 aydır aynı takımda yarışan ikili dün akşam oynanan erzak oyununda karşı karşıya geldi.
Barış'ın "Avantaj oyununa çıkmayınca, parkura ısınamıyorsun" sözlerine sinirlenen Mert, takım arkadaşının üzerine yürüdü.
İkili, Ersin, Sercan ve Berkan'ın araya girmesi ile ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:04
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