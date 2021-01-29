Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı
29.01.2021 10:34
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan birinin gece vakti ateşi üflediği sırada baygınlık geçirmesi takım arkadaşlarını korkuttu.
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da gönüllüler takımında yer alan isimlerden Yunus Emre'nin gecenin bir vakti aniden yere yığılması büyük paniğe neden oldu.
Gönüllüler takımının kampında ateşe üflemek için yerinden kalkan Yunus Emre, aniden olduğu yere düşüp kaldı. Takım arkadaşlarının yardımına koştuğu Yunus Emre, bir süre sonra kendine gelerek uzandığı yerden kalktı.
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