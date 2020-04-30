Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2020, dün akşam 61. yeni bölümüyle ekrana geldi. Masterchef ödül oyununu oynayan Ünlüler ve Gönüllüler, mercimek çorbası, hünkar beğendi, mantı, cevizli kaşık salata ve bademli keşkülden oluşan menüyü yapmak için yarıştı. Kıyasıya heyecanının yaşandığı oyunun finalinde ise bir ilk yaşandı.

ÜNLÜ ŞEFLER EŞLİĞİNDE YEMEK YAPTILAR

Gönüllüler takımında MasterChef'te daha önce yarışan Yasin Obuz arkadaşlarına liderlik yaptı. Ünlüler takımının kaptanı ise Mert oldu. Yarışmacılar, şefler eşliğinde en güzel yemekleri yapabilmek için mücadele etti. MasterChef'in ünlü jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ise canlı bağlantıyla Dominik'e konuk oldu ve yarışmacıları yönlendirdi.

İKİ TAKIM DA KAZANDI

Zorlu yemeklerin ardından Acun Ilıcalı, Esat Yontunç, Hande Yontunç ve Survivor ekibi jürilik yaparak yapılan yemeklerin tadına baktı. Acun Ilıcalı'nın liderliğindeki jüri, her iki takımı yemeklerini de eşit lezzet ve sunumda olduğuna karar verdi ve 2-2 beraberlik sağladı. Acun Ilıcalı kazanan her iki takımın da yemekleri benzer lezzette yaptıklarını söyleyerek iki takımı kazanan ilan etti. Ödülün tadını çıkaran yarışmacılar ise hep birlikte yaptıkları yemekleri hep birlikte yediler.