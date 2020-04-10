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Survivor'da panik! Barış bir anda yere yığıldı...
7 saat önce
Karşılaşmanın ortasında Barış, kafasını parkura çarptı.
Karşılaşmanın ortasında Barış, kafasını parkura çarptı. Bir anda yere yığılan Barış, takım arkadaşlarını korkuttu.
Barış, doktor kontrolünün ardından oyuna geri döndü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:52
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