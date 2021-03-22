Survivor'da pota heyecanı! Elemeye kalan isimler belli oldu

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. İlk oyunu kazanan gönüllüler, dün akşam da kazanarak bir hafta daha kalmayı garantilemek, ünlüler takımı ise rakip takımdan bir adayın potaya girmesini sağlamak için dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANDILAR

Balyozla girdikleri ve önüne gelen engeli yıkarak ilerledikleri parkurda müthiş karşılaşmalar ekrana geldi. Kıra kıra gidilen parkurda üstünlük sağlayan ünlüler takımı 10-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

ÜNLÜLERİN İLK ADAYI GONCA OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmayı başarmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, ada oylamasında Gonca'yı ilk gitme adayı olarak belirledi.

Gonca

GÖNÜLLÜLERDEN İKİ İSİM ELEMEYE KALDI

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu. Ada konseyinde gönüllüler takımından eleme adayı olarak ismi yazılanlar Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Ayşe oldu. Bu üç isim arasında isimleri dörder kez yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan birlikte eleme adayı oldular.

Hanzade