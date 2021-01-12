Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? - Son Dakika

Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?

12.01.2021 01:04

Survivor Türkiye'de gönüllüler takımının oy kullandığı konseyde duygusal anlar yaşandı. Acun Ilıcalı'nın kırmızı alarm olarak duyurduğu sakatlığın Reşat'la ilgili olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın "Survivor'a devam edemeyebilirsin" sözleri konseyde soğuk rüzgarlar estirdi.

Survivor'da ada konseyinde eleme heyecanı yaşandı. İkinci eleme adayı için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler, Acun Ilıcalı'nın kırmızı alarm olarak duyurduğu haber sonrası şaşkınlık yaşadı. İzleyiciler rahatsızlık geçiren Cemal Hünal'ın yarışmaya veda edecek isim olacağını düşünürken Acun Ilıcalı yaptığı açıklama herkesi şaşırttı.

SURVİVOR'DAN KİM DİSKALİFİYE OLUYOR?

İlk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan iki takımda Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedeniyle yaşadıkları ekrana damga vurmuştu. 10 Ocak günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle de nefes almakta güçlük çektiğini dile getirmişti.

Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?
Cemal Hünal

Survivor 3. yeni bölüm fragmanında ada konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğinin işaretini verdi. Akıllara rahatsızlık geçiren Cemal Hünal gelse de önceki oyunda ayağından sakatlanan Reşat'ın yarışmaya devam edememe durumu olduğu belirtildi. Acun Ilıcalı'nın "Survivor'a devam edemeyebilirsin" sözleri de konseyde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Sakatlığı önümüzdeki günlerde doktorlar tarafından değerlendirilecek Reşat'ın, yarışmaya devam edip edemeyeceği açıklanacak.

Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

SURVİVOR ELEME ADAYLARI DA BELLİ OLDU

Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı Sena olmuştu. Yarışmacıların verdiği oylarda Hanzade ve Dora adı ön plana çıktı. Hanzade 5 oy alırken Dora 6 oy aldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Dora oldu.

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar Of'ta sürdürdü.

2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?

Dokunulmazlık, Acun Ilıcalı, Cemal Hünal, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak
Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık         
00:22
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi         
00:16
Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu         
23:43
Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi         
22:59
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza         
22:13
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 02:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei