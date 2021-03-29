Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı Aleyna Kalaycıoğlu oldu - Son Dakika

Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı Aleyna Kalaycıoğlu oldu

29.03.2021 00:48

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasına bu akşam birleşme partisi damgasını vurdu. Yunan yarışmacıların da katıldığı partinin şarkı yarışmasını kazanan isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Gecenin en güzel şarkısını seslendiren yarışmacı, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl 3 yakını ile birlikte Domanik'te tatil ödülünü kazandı.

TV8 ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021'de bu gece birleşme partisi yaşandı. Parti öncesi hem ünlüler hem de gönüllüler takımındaki yarışmacılar, büyük bir hazırlık yaptı.

YARIŞMACILAR BİR BİR SAHNEYE ÇIKTI

Parti heyecanı gözlerinden okunan yarışmacılar, ilk olarak kokteylde bir araya geldi. Burada farklı takım yarışmacıları birleşme öncesi birbirleriyle iletişime geçti. Kokteylin ardından partiye geçen Survivor 2021 ekibi, her yıl klasikleşen şarkı yarışmasında bir bir sahneye çıktı.

Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı Aleyna Kalaycıoğlu oldu

KAZANAN İSİM ALEYNA KALAYCIOĞLU OLDU

Sahnede hünerlerini sergileyen her bir yarışmacıya adil olunması için rakip takımın yarışmacıları oy verdi. Yarışma sonunda, geceye seslendirdiği 'Hey Gidi Karadeniz' adlı şarkı ile damgasını vuran Aleyna Kalaycıoğlu birinci oldu. Kalaycıoğlu ödül olarak Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl Dominik'te 3 yakını ile birlikte tatil hakkı kazandı.

Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı Aleyna Kalaycıoğlu oldu

Acun Ilıcalı, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı Aleyna Kalaycıoğlu oldu - Son Dakika Magazin


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