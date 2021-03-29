Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı Aleyna Kalaycıoğlu oldu
29.03.2021 00:48
Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasına bu akşam birleşme partisi damgasını vurdu. Yunan yarışmacıların da katıldığı partinin şarkı yarışmasını kazanan isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Gecenin en güzel şarkısını seslendiren yarışmacı, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl 3 yakını ile birlikte Domanik'te tatil ödülünü kazandı.
TV8 ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021'de bu gece birleşme partisi yaşandı. Parti öncesi hem ünlüler hem de gönüllüler takımındaki yarışmacılar, büyük bir hazırlık yaptı.
YARIŞMACILAR BİR BİR SAHNEYE ÇIKTI
Parti heyecanı gözlerinden okunan yarışmacılar, ilk olarak kokteylde bir araya geldi. Burada farklı takım yarışmacıları birleşme öncesi birbirleriyle iletişime geçti. Kokteylin ardından partiye geçen Survivor 2021 ekibi, her yıl klasikleşen şarkı yarışmasında bir bir sahneye çıktı.
KAZANAN İSİM ALEYNA KALAYCIOĞLU OLDU
Sahnede hünerlerini sergileyen her bir yarışmacıya adil olunması için rakip takımın yarışmacıları oy verdi. Yarışma sonunda, geceye seslendirdiği 'Hey Gidi Karadeniz' adlı şarkı ile damgasını vuran Aleyna Kalaycıoğlu birinci oldu. Kalaycıoğlu ödül olarak Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl Dominik'te 3 yakını ile birlikte tatil hakkı kazandı.
Son Dakika Tuğba Özerk, yeni şarkısının klibi için küvete girdi ABD, Türkiye'nin ürünlerine vergi uygulanabileceğinin sinyalini verdi 2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, sahasında Moldova'yı 8-0 yendi Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım Tanzanya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi