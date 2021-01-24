Survivor'da sinirler gerildi! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması - Son Dakika

Survivor'da sinirler gerildi! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması

24.01.2021 10:15
Survivor'da sinirler gerildi! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması, System.String[]

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunlarında büyük gerginlikler yaşandı.

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunlarında büyük gerginlikler yaşandı. Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyine taşındı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir isim çıkardı.

Dokunulmazlık ödülünü kaybettikten sonra ada konseyinde bir isim çıkaran Gönüllüler takımında oylar Duygu ve Aleyna arasında gitti. Aleyna ilk eleme adayı oldu.

Konseyde diğer damga vuran an ise Çağrı ve Poyraz arasında oyunlarda yaşanan gerilimdi. Çağrı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Market oyununda şöyle bir şey oldu devamlı bağırma vardı. Bir kişi tarafından özellikle. Bir noktada açlık, duygusal anımızdı. Bir anlık ağzımdan' 'yeter' diye bir şey ekledim. Ağzımdan öyle bir şey çıktı. Asla kimsenin şahsına böyle bir şey olamaz.

Bana her zaman ağabey diye hitap eden arkadaşımız 'Çağrı, Çağrı sen karışma' deyince bir anda gerildim.

Poyraz ise, "Ben bu zamana kadar sevgi ve saygı çerçevesinden hiçbir zaman çıkmadım. Bu zamana kadar Çağrı ağabey dediğimiz Çağrı gelip de suratımızın dibine hakaret edip bağırırsa ağabey durumu kalmaz.

Çağrı ağabey sakin ol dediğimde, 'Sen de artistlik yapma gözlüklü kolej çocuğunu oynama' dedi. Burada oyuncu olan ben değilim. Benim takımıma karşı da böyle saygısız kelimeler duymak istemiyorum." dedi.

ACUN ILICALI UYARDI

'Görüntüleri seyrettik' diyerek söze başlayan Ilıcalı, "Şimdi Çağrı senin konu şu söylediğin kelime ağzından kaçmış olabilir. Fakat olayın ondan sonraki bölümünde seni çok agresif gördüm.

Orada kontrolü kaybeden sensin gibi. O kelimeyi kullandıktan sonra orada bir özrün yok çok. Konu orada fazla uzamış. Biz o kelimeyi ettin diye sana uyarıda bulunuruz, fakat tansiyon çok yüksek." açıklamasında bulundu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI Öte yandan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Poyraz ve Duygu arasında da yeni bölümde gerilim yaşandı ve Acun Ilıcalı üzücü bir haber verdi. 'Bana göre final adaylarından biri' diyen Ilıcalı, bir yarışmacıya "Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok' dedi.

Survivor'da sinirler gerildi! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması

Dokunulmazlık, Acun Ilıcalı, Survivor, Market, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Survivor'da sinirler gerildi! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Anne ve babası gözleri önünde öldürülen çocuk, hala yaşadıklarını sanıyormuş Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Burcu Kıratlı'nın aşkından yanan Sinan Akçıl'dan evlilik açıklaması Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu
Sosyal medya yasası şirketleri dize getirdi! Temsilcilik açıldı, sıra telif hakkında Sosyal medya yasası şirketleri dize getirdi! Temsilcilik açıldı, sıra telif hakkında         
10:08
Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım         
10:03
İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor         
09:28
2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor 2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor         
09:02
Uyuşturucu baskınında arama yapılan evde paralar buzdolabından çıktı Uyuşturucu baskınında arama yapılan evde paralar buzdolabından çıktı         
08:42
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı         
07:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi         
00:37
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu         
22:04
Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek         
19:23
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 10:31:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Survivor'da sinirler gerildi! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei