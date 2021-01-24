Survivor'da sinirler gerildi! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunlarında büyük gerginlikler yaşandı. Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyine taşındı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir isim çıkardı.

Dokunulmazlık ödülünü kaybettikten sonra ada konseyinde bir isim çıkaran Gönüllüler takımında oylar Duygu ve Aleyna arasında gitti. Aleyna ilk eleme adayı oldu.

Konseyde diğer damga vuran an ise Çağrı ve Poyraz arasında oyunlarda yaşanan gerilimdi. Çağrı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Market oyununda şöyle bir şey oldu devamlı bağırma vardı. Bir kişi tarafından özellikle. Bir noktada açlık, duygusal anımızdı. Bir anlık ağzımdan' 'yeter' diye bir şey ekledim. Ağzımdan öyle bir şey çıktı. Asla kimsenin şahsına böyle bir şey olamaz.

Bana her zaman ağabey diye hitap eden arkadaşımız 'Çağrı, Çağrı sen karışma' deyince bir anda gerildim.

Poyraz ise, "Ben bu zamana kadar sevgi ve saygı çerçevesinden hiçbir zaman çıkmadım. Bu zamana kadar Çağrı ağabey dediğimiz Çağrı gelip de suratımızın dibine hakaret edip bağırırsa ağabey durumu kalmaz.

Çağrı ağabey sakin ol dediğimde, 'Sen de artistlik yapma gözlüklü kolej çocuğunu oynama' dedi. Burada oyuncu olan ben değilim. Benim takımıma karşı da böyle saygısız kelimeler duymak istemiyorum." dedi.

ACUN ILICALI UYARDI

'Görüntüleri seyrettik' diyerek söze başlayan Ilıcalı, "Şimdi Çağrı senin konu şu söylediğin kelime ağzından kaçmış olabilir. Fakat olayın ondan sonraki bölümünde seni çok agresif gördüm.

Orada kontrolü kaybeden sensin gibi. O kelimeyi kullandıktan sonra orada bir özrün yok çok. Konu orada fazla uzamış. Biz o kelimeyi ettin diye sana uyarıda bulunuruz, fakat tansiyon çok yüksek." açıklamasında bulundu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI Öte yandan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Poyraz ve Duygu arasında da yeni bölümde gerilim yaşandı ve Acun Ilıcalı üzücü bir haber verdi. 'Bana göre final adaylarından biri' diyen Ilıcalı, bir yarışmacıya "Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok' dedi.