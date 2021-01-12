Survivor'da şoke eden gelişme! Diskalifiye olabilir... - Son Dakika

Survivor'da şoke eden gelişme! Diskalifiye olabilir...

12.01.2021 07:49
Survivor'da şoke eden gelişme! Diskalifiye olabilir..., System.String[]

Survivor 2021'de heyecan dolu iki yarışma vardı.

Survivor 2021'de heyecan dolu iki yarışma vardı. Hem ödül hem dokunulmazlık oyunu için ter döken yarışmacılar ellerinden gelen mücadeleyi verdi. Gecenin dokunulmazlık oyunu kaybeden gönüllüler takımı bir ismi daha potaya yolladı.

Yarışmacıların verdiği oylarda Hanzade ve Dora adı ön plana çıktı. Survivor'da ikinci eleme adayı Dora oldu.

REŞAT ŞOKA UĞRATTI

Öte yandan herkesi şoke eden bir gelişme daha yaşandı. 'Kırmızı alarm durumu' var diyerek söze başlayan Acun Ilıcalı konseyde Reşat'a yaşanan sakatlığın nasıl meydana geldiğini sordu.

Reşat ise yaşadığı sakatlığı şöyle anlattı:

Ayağımda çok bir ağrı hissetmiyorum ama düne göre bugün biraz daha morardı, şişti. O oyunu istiyorduk, yatacak yerimiz yoktu. Son oyuna Poyraz çıktı öfkemi kontrol edebiliyorum ama sevincimi kontrol edemedim. Durduğumuz yerden atladım karşıya. O anda bir şey hissetmedim.

'Benim aldığım bilgiye göre senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var' diyen Acun Ilıcalı duruma bakılacağını ifade etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yarışmada kalmayı çok isteyen Reşat, 'Yok ben burada kalmaya devam edeceğim, elimle devam ederim. Tek ayakla giderim.' ifadelerini kullandı. Gözyaşlarını tutamayan Reşat'a arkadaşları destek oldu. Reşat'ın Survivor'a devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Survivor'da şoke eden gelişme! Diskalifiye olabilir...

Dokunulmazlık, Acun Ilıcalı, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Survivor'da şoke eden gelişme! Diskalifiye olabilir... - Son Dakika Magazin


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