Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi

TV8'de yayınlanan ve çekimleri Dominik'te süren Survivor 2021'de ünlüler ile gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. Yemek ödülünü kazanmak için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasında tansiyon yükseldi.

YENİ KAPTANLAR SEÇİLDİ

Survivor'da her hafta takım kaptanları yapılan oylama ile belirleniyor. Ünlüler takımında Barış, sezon başından beri yaptığı kaptanlığı artık yapmak istemediğini belirtmişti. Son bölümde yapılan oylamada ünlüler takımında oyların çoğunu alarak kaptan seçilen isim İsmail Balaban oldu. Gönüllüler takımında ise oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak kaptan oldu.

"OĞLUM" KELİMESİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Survivor Türkiye'de ödül oyunu mücadelesi nefes kesti. İki takım, verilen nefis ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun başında farkı ünlüler açtı fakat geriden gelen gönüllüler tek tek farkı kapattı ve öne geçmeyi başardı. Skorda 8-7 ünlüler önde olduğu sırada parkura çıkan Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevinmeye başladı. Dora "Sen neye seviniyorsun?" sözüne karşılık Doğan "Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek cevap verdi.

BİRBİRİNE GİRDİLER

Bunun üzerine Dora "Sen kime oğlum diyorsun?" diyerek Doğan'ın üzerine yürüdü. Çağrı ise ikiliyi ayırmaya çalışırken, bir anda kendisi de kavganın tarafı oldu ve tartışma iyice büyüdü. Sinirden çılgına dönen Çağrı'yı ise İsmail Balaban güçlükle sakinleştirdi.

YARIŞMACILARI UYARDI

Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı yarışmacılar uzun bir süre sakinleşmeye çalıştı. Oyunun sunuculuğunu yapan Murat ise yarışmacıları "Kavga istemiyoruz" diyerek uyardı.