Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor? - Son Dakika Magazin

Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

6 saat önce

Gönüllüler takımında yarışan Tayfun ile Nisa'nın yakınlaşmaları izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?, System.String[]

Gönüllüler takımında yarışan Tayfun ile Nisa'nın yakınlaşmaları izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.


Babası Emrah'la yaşadığı sorunları anlatarak yarışmaya damga vuran Tayfun'un, oyun kazanan Nisa'nın yanına koşarak sürekli sarılması akıllara yeni bir aşkın başladığı yorumlarına neden oldu.

Emrah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:44 
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YORUMLAR (1)


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