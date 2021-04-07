Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 yarışmacının cezasını kesti

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de kural ihlalleri yapıldı. Bazı yarışmacıların yasak olmasına rağmen gizlice yemek sakladıkları ortaya çıktı.

"YARIŞMACILAR KURALLARIMIZI DELDİ"

Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu. Eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz. Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar" dedi.

YARIŞMACILAR SUÇLARINI KABUL ETTİ

Yemek sakladığını kabul eden Aleyna Kalaycıoğlu, "Açlık psikolojisiyle bunu temin ettim ve sakladım. Çok pişmanım. Yapılmaması gerektiğini farkındayım. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı. Aleyna Çalışkan ise "Özür dileriz aşırı pişmanız. Öyle bir heyecanla yapmıştık. Bir daha asla olmayacak" dedi.

"BUNUN SONUÇLARI OLACAK"

Acun, kural ihlali yapan diğer yarışmacının ise İlayda olduğunu açıklayarak, "Sen Hanzade'ye bir yiyecek veriyorsun oyundan önce. Hanzade de bunu alıyor. Bunlar kural ihlali olarak görüyoruz ve sonuçları olacak" şeklinde konuştu.

"BİR ŞEYE YELTENDİM ELİME YÜZÜME BULAŞTIRDIM"

Survivor ünlüler takımından Batuhan'ın ise gördüğü bir içeceği çantasına atarak sakladığı ortaya çıktı. Olayı kabul eden Batuhan, "Aslında bu duruma düşmek utanç verici. 3 aydır buradayız ve ilk defa buna yeltendim. Elime yüzüme bulaştırdım. bir içecek gördüm ve çantama attım. Ama ne olduğunu bilmiyordum türünün. Çantamı atmıştım ve bulunmuş" açıklamasını yaptı.

"3'ER ÖDÜLDEN YARARLANMAYACAKLAR"

Gizli yiyecek temin edenlerin cezalarını açıklayan Ilıcalı şunları söyledi:"Fırsat eşitsizliği ve diğer yarışmacılara karşı avantaj sağladığı için yaptırım uygulamak zorundayız. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan, İlayda Hanzade ve Batuhan hepiniz üçer ödülden yararlanamayacaksınız"

"KENDİMİ TOPARLAYAMAM"

Ilıcalı'nın verdiği cezaya en sert tepki suçunu kabul eden Batuhan'dan geldi. Batuhan, "Bu bana haksızlık. Bu çok ağır bir karar. 3 ödül çok ağır. Bir içecek yüzünden bu olmaz. 3 ödül ne demek. Zaten durumum ağır ve çok açım. Toparlayamam kendimi artık. Bir defa daha olsa eleyin beni" sözleriyle karara tepki gösterdi.

"BİZİ SUÇLU ÇIKARACAKSIN, BEN BUNU UYARIYLA GEÇMEM"

Batuhan'ın sözlerine sinirlenen Acun Ilıcalı ise sözleri şu şekilde devam etti: "Şans eseri haberimiz oluyor ve öğreniyoruz. Az kaldı biz suçlu çıkacağız. Yiyecek yada içecek temin ediyorlarsa bunu seyircimizle paylaşmak zorundayız. Biz bunu görmeseydik siz diğer yarışmacılara karşı avantaj elde edecektiniz. Bu bizim çok katı kuralımız. Kural dışı yiyecek içecek temin etmişsiniz. Ben bunu uyarıyla geçmem."