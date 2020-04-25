Survivor'da yeni iddia! Acun Ilıcalı büyük ödülü açıkladı

'Survivor 2020'de geçtiğimiz günlerde Acun Medya ile yarışmacılardan oluşan voleybol maçını, Ilıcalı'nın da mücadele ettiği takım farklı skorla kazanmıştı. Acun'un takımında yarışmacılardan Nisa da yer almıştı.



Yarışmanın 56'ıncı bölümünde oynanan erzak ödülü öncesi konu voleybol maçına gelince, Acun Ilıcalı yarışmacılarla yeniden iddiaya girdi.



Eski voleybolcu olan Nisa Bölükbaşı'nın, "Biz Evrim ile aynı takımda size karşı oynasaydım farklı bir şeyler olurdu" sözleri üzerine Ilıcalı, yeni maç teklifinde bulundu.



Yine eski voleybolcu olan Evrim, takımını açıklayarak, "Sinirden uyuyamadım. Voleybolda kaybetmeyi sevmiyorum. Şanssızlık oldu. Nisa, ben ve Sercan'dan oluşsun takımımız. Yedek olarak da Barış'ın olmasını istiyorum" dedi.



Evrim'in teklifini kabul eden Acun, "Bu üçlünün hiç şansı yok" dedi.



"Ben de takımıma prodüksiyondan voleybol oynamayı bilen bir kız arkadaşımızı alacağım. Topa vurabilsin yeter. Ama bu üçlünün bize karşı hiçbir şansı yok. Çok iyi oldu, bu beni mutlu etti."



ACUN ÖDÜLÜ İKİ KATINA ÇIKARDI Ünlü yapımcı, "Bizi tutanlar eğer kazanırsak aynı ödülü alacaklar. Siz kazanırsanız sizi destekleyenler ise iki katı ödül alacak. İki defa yemek yiyecekler ayrı günlerde" sözleriyle ödülü açıkladı.



"BİR HATAYDI" İddia sonrası Acun Ilıcalı'nın görüşlerini sorduğu Cemal Can Canseven'in, "Tabii ki sizi tutacağım. Bir hataydı. Zaten ben o ekibin içinde neden vardım bunu sorgulayıp durdum" açıklaması dikkat çekti.