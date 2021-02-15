Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı - Son Dakika

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı

15.02.2021 21:35
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı, System.String[]

Survivor 2021 yarışmasından diskalifiye edilen Cemal Hünal, reyting rekortmeni Sadakatsiz'in kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide, Sinan karakterine hayat verecek.

Issız Adam filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, katıldığı Survivor 2021'den diskalifiye edilmiş, yarışmaya gözyaşları içerisinde veda etmek zorunda kalmıştı.

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı

SİNAN ROLÜNE HAYAT VERECEK

Ani ayrılığıyla hayranlarını üzen Cemal Hünal, ekranlara reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi ile dönüyor. Hünal, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer aldığı dizide, Sinan rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

NİÇİN DİSKALİFİYE OLMUŞTU?

Performansı ile Survivor 2021'e damga vuran Cemal Hünal, fiziksel durumu nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Doktor Metin Kuş'un değerlendirmesi sonucu adadan ayrılan Hünal hakkında açıklamayı Acun Ilıcalı şu sözlerle yapmıştı: "Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı. O nedenle Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor."

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı

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Son Dakika Magazin Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı - Son Dakika Magazin


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