Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı

Issız Adam filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, katıldığı Survivor 2021'den diskalifiye edilmiş, yarışmaya gözyaşları içerisinde veda etmek zorunda kalmıştı.

SİNAN ROLÜNE HAYAT VERECEK

Ani ayrılığıyla hayranlarını üzen Cemal Hünal, ekranlara reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi ile dönüyor. Hünal, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer aldığı dizide, Sinan rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

NİÇİN DİSKALİFİYE OLMUŞTU?

Performansı ile Survivor 2021'e damga vuran Cemal Hünal, fiziksel durumu nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Doktor Metin Kuş'un değerlendirmesi sonucu adadan ayrılan Hünal hakkında açıklamayı Acun Ilıcalı şu sözlerle yapmıştı: "Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı. O nedenle Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor."