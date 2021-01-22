Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yarışan Hünal sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi. 44 yaşındaki ünlü oyuncu Cemal Hünal, yarışmada sakatlanmıştı.
Acun Ilıcalı'nın büyük üzüntüyle açıkladığı karar sonrası Cemal Hünal takım arkadaşlarına sarılarak, dakikalarca ağladı.
Snob Magazin'in haberine göre; Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, Hünal'ın Survivor'dan diskalifiye edilmesine sevindi.
Son Dakika › Magazin › Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış! - Son Dakika Magazin