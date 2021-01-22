Snob Magazin'in haberine göre; Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal , Hünal'ın Survivor'dan diskalifiye edilmesine sevindi.

Son Dakika › Magazin › Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış! - Son Dakika Magazin

8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı