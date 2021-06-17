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Survivor 'de dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı - Son Dakika

Survivor 'de dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı

17.06.2021 07:30
Survivor 'de dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı, System.String[]

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe, performansıyla finale aday gösterilen İsmail Balaban'ı eleme adayı yaptı. Böylelikle haziran ayının sonunda final yapacak olan Survivor'ın bu haftaki eleme adayları Dora, Aleyna ve İsmail oldu.

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor 2021'in 121. son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununu oynandı. Yarışmacılar, adada kalabilmek için dokunulmazlık sembolünü almaya çalıştı. Dokunulmazlık kolyesini alan yarışmacı, takımına müthiş bir ödül kazandırdı. Sonrasında ada konseyinde ise eleme adayını belirledi.

AYŞE DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Survivor'da bu hafta bireysel dokunulmazlık oyunlarını İsmail Balaban ve Poyraz kazanmıştı. İsmail Balaban, Aleyna, Berkay, Poyraz, Ayşe ve Dora'nın son 6'da yarıştığı Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu da Ayşe kazandı.

Survivor 'de dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı
Ayşe

10 BİN TL'LİK ÇEKİN SAHİBİ OLDU

Oyunu kazanan Ayşe 10 bin TL'lik alışveriş çekinin de sahibi olurken, güzel bir restoranda iki arkadaşıyla birlikte yemek de yedi.

ELEME ADAYLARI NETLEŞTİ

Survivor'da bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, haftanın ilk eleme adayını Dora olarak belirledi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise kazanan isim Poyraz oldu. Poyraz eleme potasına Aleyna'nın ismini yazdırdı. Bu haftanın son dokunulmazlık oyununda ise kazanan Ayşe ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini söyledi.

Survivor 'de dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı
İsmail Balaban
Survivor 'de dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı

İsmail Balaban, Survivor, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 'de dokunulmazlığı kazanan Ayşe, İsmail'i eleme adayı yaptı - Son Dakika Magazin


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