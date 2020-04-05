Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor ödül oyununu kazanan takım 4 Nisan 2020

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor Ünlüler Gönüllüler 4 Nisan Cumartesi akşamı heyecanı bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'un bu haftaki son bölümünde, dokunulmazlık oyunu için zorlu anlar yaşandı. Öte yandan, kızarmış tavuk, patates kızartması ve salata olarak belirlenen ödül oyununu kazanan takım ise karnını doyurma fırsatı elde etti. Peki, Survivor ödülü kim kazandı? İşte, Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kazanan takım...

SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler ilk olarak parkuda ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Yarım kızarmış tavuk, patates kızartması ve salata olarka belirlenen ödülde ünlüler oyunda hakimiyeti ele geçirdi ve skoru 3-3'e getirdi. Sonrasında ise ünlüler takımı 4 3 kazanarak ödül oyununun bu haftaki kazananı oldu. Ödülü alan takım oldukça büyük sevinç yaşadı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ödül oyunu sonrası parkurda bu kez dokunulamazlık mücadelesi yaşandı. Survivor haftanın birinci dokunulmazlığını kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen takımlar, zor anlar yaşadı. Heyecan dolu oyun sonrası 10'a 4 gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazandı.

EMRE VE GİZEM ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

4 Nisan 2020 tarihli Survivor 36. bölümde ödül oyunu sonrasında Gönüllüler takımından Yunus Emre ile Gizem, çok sert bir şekilde tartıştı. Yunus Emre'nin "Kalk kalk. Sakat gibi topallama" sözleri sonrasında Gizem oldukça sinirlendi. Yunus Emre, Gizem için konseyde eleme adayı olarak adını yazmadığı için pişman olduğu söyledi. Birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlayan iki yarışmacının arasına takım arkadaşları girdi.