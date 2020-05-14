Survivor ekibi İstanbul'a geldi; Karantinada kalacaklar (2) - Son Dakika

İstanbul DHA - "SURVİVOR 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Ekip bir süre karantaniya alınacak.

Acun Ilıcalı'nın ekibiyle birlikte Türk yolcuları getiren uçak saat 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcular kontrollerin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına götürülecek. Acun Ilıcalı'nın ekibi Maltepe'deki yurda götürülürken diğer yolcuların ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edileceği kaydedildi.