Survivor ekibi İstanbul'a geldi; Karantinada kalacaklar - Son Dakika

İstanbul DHA "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Ekip daha sonra otobüslerle 14 gün karantina altına tutulacakları yurda götürüldü.

Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Türk vatandaşları, yabancı uyruklu vatandaşlar Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi. THY uçağında bulunan yolcular gerekli sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından 14 gün karantina altına kalacakları yurtlara götürülmek üzere otobüslere bindirildi. Uçakta bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi Maltepe Mimarsinan Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Uçakta bulunan yabancı yolcuların akşam yapılması planlanan devam uçuşuyla ülkelerine gideceği öğrenilirken, Türk yolcular ise Tekirdağ, Çorlu'daki öğrenci yurdunda karantina altına alınacak.