Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı

Sporculukta ve Survivor'da başarılı bir grafik çizen Sema Aydemir bu kez şansını şarkıcılıkta denedi. Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli atlet Sema Aydemir, şarkıcı Vural'la düet yaptığı "Susma" şarkısıyla birlikte müzik dünyasına adım attı.

SURVIVOR'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Şarkıcı Vural'la Susma düet yapan veklip için birlikte kamera karşısına geçen Sema Aydemir, Survivor yarışmasında ada yaşantısında söylediği şarkılarla dikkatleri üzerine çekmişti.