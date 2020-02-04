Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı - Son Dakika Magazin

Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı

13 dakika önce

Uzun yıllar milli atlet olarak ülkemizi temsil eden ardından Survivor'da yarışarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Sema Aydemir, single çıkararak müzik dünyasına adım attı. Sema Aydemir'in şarkısının klibi dijital platformalarda yayınlanmaya başladı.

Sporculukta ve Survivor'da başarılı bir grafik çizen Sema Aydemir bu kez şansını şarkıcılıkta denedi. Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli atlet Sema Aydemir, şarkıcı Vural'la düet yaptığı "Susma" şarkısıyla birlikte müzik dünyasına adım attı.

SURVIVOR'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Şarkıcı Vural'la Susma düet yapan veklip için birlikte kamera karşısına geçen Sema Aydemir, Survivor yarışmasında ada yaşantısında söylediği şarkılarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:31 
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