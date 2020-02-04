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Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
13 dakika önce
Uzun yıllar milli atlet olarak ülkemizi temsil eden ardından Survivor'da yarışarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Sema Aydemir, single çıkararak müzik dünyasına adım attı. Sema Aydemir'in şarkısının klibi dijital platformalarda yayınlanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:31
Sporculukta ve Survivor'da başarılı bir grafik çizen Sema Aydemir bu kez şansını şarkıcılıkta denedi. Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli atlet Sema Aydemir, şarkıcı Vural'la düet yaptığı "Susma" şarkısıyla birlikte müzik dünyasına adım attı.
SURVIVOR'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
Şarkıcı Vural'la Susma düet yapan veklip için birlikte kamera karşısına geçen Sema Aydemir, Survivor yarışmasında ada yaşantısında söylediği şarkılarla dikkatleri üzerine çekmişti.
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