Survivor Hanzade Ofluoğlu'nun bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı
21.01.2021 17:46
Survivor 2021'de Gönüllüler kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu'nun hangi hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte mücadele ettiği hastalığı ve o hastalık hakkında bilinmeyenler...
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsetti:
"1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir'de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum."
2010 yılından beri Saygun Ofluoğlu ile evli olan Hanzade Ofluoğlu'nun hastalığı ortaya çıktı.
Son Dakika Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti "Can çıkar huy çıkmaz derler" ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor