Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK

Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Çalışkan Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nu konuk etti. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir itirafta bulundu.

"AH RTÜK! HİÇBİRİ YAYINLANMAMIŞ"

Aleyna Çalışkan'ın adada yaşadıklarını anlatırken "Twerk yaptık Türk kanalında yayınlanmamış. Yunan'da yayınlanmış" dedi. Bunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu ise "Ah RTÜK! Hiçbiri yayınlanmamış" yorumunda bulundu.

YARIŞMA SONRASI İTİRAFLARIYLA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan daha önce de bu konudaki itiraflarıyla dikkat çekmişti. İki yarışmacı o dönem temin ettikleri şeyin alkol olduğunu açıklamıştı.