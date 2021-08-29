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Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK - Son Dakika

Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK

29.08.2021 15:02

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan son dönemdeki itiraflarıyla dikkat çekiyor. Youtube kanalına içerik üretmek için bir araya gelen ikili, yarışmada Twerk yaptıklarını ancak yayınlanmadığını itiraf etti.

Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Çalışkan Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nu konuk etti. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir itirafta bulundu.

"AH RTÜK! HİÇBİRİ YAYINLANMAMIŞ"

Aleyna Çalışkan'ın adada yaşadıklarını anlatırken "Twerk yaptık Türk kanalında yayınlanmamış. Yunan'da yayınlanmış" dedi. Bunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu ise "Ah RTÜK! Hiçbiri yayınlanmamış" yorumunda bulundu.

Survivor'un olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK

YARIŞMA SONRASI İTİRAFLARIYLA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan daha önce de bu konudaki itiraflarıyla dikkat çekmişti. İki yarışmacı o dönem temin ettikleri şeyin alkol olduğunu açıklamıştı.

Survivor'un olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK
Survivor'un olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK - Son Dakika Magazin


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