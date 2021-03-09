Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan diskalifiye oldu - Son Dakika

Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan diskalifiye oldu

09.03.2021 21:17
Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan diskalifiye oldu, System.String[]

Acun Ilıcalı'nın daha önce yaptığı kavgalardan dolayı defalarca uyardığı Çağrı Atakan, sunucu Murat Ceylan'a hoş olmayan sözler sarf etti. Çağrı'nın yaptığına sessiz kalamayan Ilıcalı, "Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum" diyerek yarışmacının ada ile ilişiğini kesti.

Survivor'ın dün ekrana gelen bölümünden sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Çağrı Atakan'nın rakip takım oyuncusu ve sunucu Murat Ceylan ile yaşadığı tartışma, diskalifiye olmasına sebep oldu.

ACUN ILICALI'YI KIZDIRDI

Fragmanda Çağrı'nın Ceylan ile konuşmasında sarf ettiği "Ne yeter, sana ne" cümlesi Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Yaşanan olay sonrası sessizliğini bozduğu görülen Ilıcalı, yarışmacıya, "Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum." ifadesinde bulundu.

Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan diskalifiye oldu

"BÜYÜK İHTİMALLE DİSKALİFİYE OLDU"

Fragmanın ardından Survivor Panaroma'da Çağrı ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan olay konuşuldu. Programda söz alan Mert Öcal, Çağrı için "Büyük ihtimalle diskalifiye oldu, Acun abi öyle bir şey söyledi ki yarışmayı bırakmak zorunda gibi" dedi. Daha önce de sık sık takım arkadaşları ve rakip takımla tartışmaya giren Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan'ın, böylece diskalifiye edildiği netleşmiş oldu.

Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan diskalifiye oldu

Acun Ilıcalı, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan diskalifiye oldu - Son Dakika Magazin


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