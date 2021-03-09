Survivor'ın ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan diskalifiye oldu

Survivor'ın dün ekrana gelen bölümünden sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Çağrı Atakan'nın rakip takım oyuncusu ve sunucu Murat Ceylan ile yaşadığı tartışma, diskalifiye olmasına sebep oldu.

ACUN ILICALI'YI KIZDIRDI

Fragmanda Çağrı'nın Ceylan ile konuşmasında sarf ettiği "Ne yeter, sana ne" cümlesi Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Yaşanan olay sonrası sessizliğini bozduğu görülen Ilıcalı, yarışmacıya, "Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum." ifadesinde bulundu.

"BÜYÜK İHTİMALLE DİSKALİFİYE OLDU"

Fragmanın ardından Survivor Panaroma'da Çağrı ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan olay konuşuldu. Programda söz alan Mert Öcal, Çağrı için "Büyük ihtimalle diskalifiye oldu, Acun abi öyle bir şey söyledi ki yarışmayı bırakmak zorunda gibi" dedi. Daha önce de sık sık takım arkadaşları ve rakip takımla tartışmaya giren Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan'ın, böylece diskalifiye edildiği netleşmiş oldu.