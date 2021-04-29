Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil - Son Dakika

Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil

29.04.2021 10:22

Survivor'da kazandığı iletişim oyununda konuştuğu annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" demesiyle yıkılan İsmail Balaban'dan yeni bir hamle geldi. Survivor 2021'in bu akşam yayınlanacak olan bölümünün fragmanında oyunu kazanan Balaban, ailesi için "Kimse sizden daha önemli değil" diyerek nişanlısına gönderme yaptı.

Survivor'da oynanan iletişim oyununu kazanarak annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze hakkında öğrendikleri karşısında ne diyeceğini bilemedi.

"BUNLAR YILANMIŞ OĞLUM, 4 AYDIR KRİZ GEÇİRİYORUM"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

Survivor İsmail'den annesinin 'Yılan' dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil

NİŞANLISIYLA DEĞİL, ANNESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Öğrendikleriyle büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban ise Acun Ilıcalı'nın "İstersen seni nişanlınla konuşturabiliriz" teklifinin reddetti. Annesinin hastanelik olduğu olayı çok merak ettiğini söyleyen Balaban, ailesiyle bu konuyu konuşmak istediğini söyledi.

NİŞANLISINA GÖNDERME YAPTI

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2021'in fragmanı yayınlandı. Yarışmada rakibini yenerek sayı kazanan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze'ye gönderme yaptı. Kazandıktan sonra bağıran Balaban, "Canım annem canım babam hiç kimse sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor İsmail'den annesinin 'Yılan' dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil

"ZOR BİR DURUMDAYIM"

Yaşadığı olay hakkında konuşan İsmail Balaban, "Kafam hala orada. Annem de özellikle. Annem bir şeye üzüldüğü zaman rahatsızlanıyor, hastanelik oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum maalesef. Zor bir durumdayım" dedi.

Survivor İsmail'den annesinin Yılan dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil
İsmail Balaban'a annesinden şoke eden telefon: Nişanlının adını ağzına alma, o tam bir yılan İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

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Son Dakika Magazin Survivor İsmail'den annesinin 'Yılan' dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil - Son Dakika Magazin


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