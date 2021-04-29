Survivor İsmail'den annesinin 'Yılan' dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil

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Survivor'da oynanan iletişim oyununu kazanarak annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze hakkında öğrendikleri karşısında ne diyeceğini bilemedi.

"BUNLAR YILANMIŞ OĞLUM, 4 AYDIR KRİZ GEÇİRİYORUM"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

NİŞANLISIYLA DEĞİL, ANNESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Öğrendikleriyle büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban ise Acun Ilıcalı'nın "İstersen seni nişanlınla konuşturabiliriz" teklifinin reddetti. Annesinin hastanelik olduğu olayı çok merak ettiğini söyleyen Balaban, ailesiyle bu konuyu konuşmak istediğini söyledi.

NİŞANLISINA GÖNDERME YAPTI

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2021'in fragmanı yayınlandı. Yarışmada rakibini yenerek sayı kazanan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze'ye gönderme yaptı. Kazandıktan sonra bağıran Balaban, "Canım annem canım babam hiç kimse sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR DURUMDAYIM"

Yaşadığı olay hakkında konuşan İsmail Balaban, "Kafam hala orada. Annem de özellikle. Annem bir şeye üzüldüğü zaman rahatsızlanıyor, hastanelik oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum maalesef. Zor bir durumdayım" dedi.

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