Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı, son bölümünde, normal misafirleri ile birlikte Survivor yarışmacılarını da ağırladı. Konuşanlar'ın son bölümüne konuk olanlar arasında Survivor yarışmasının akılda kalan isimlerden biri olan ünlü atlet Nagihan Karadere de vardı. Karadere, yaptığı itiraflarla programa damga vurdu.

"ONUNLA YAŞADIĞIMI BAŞKASIYLA YAŞAYAMADIM"

Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla cinsel anlamda çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullandı.

"HER İLİŞKİSİNDEN SONRA KAPIMDA YATIYORDU"

Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere, "Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" dedi.

Karadere, boşandıktan sona eski erkek arkadaşının bir kez daha kendisine geldiğini ve bu sefer kabul ettiğini söyledi. Karadere'nin itiraflarının ardından salonda büyük bir gürültü ve kahkaha bombardımanı yaşandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Diğer yandan Nagihan Karadere'nin Konuşanlar programında yaptığı itiraflar, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Nagihan Karadere'yi yatak sırlarını ortalığa saçmakla eleştirdi.