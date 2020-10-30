Survivor Ogeday'ın duygulandıran tekne hikayesi - Son Dakika

Survivor Ogeday'ın duygulandıran tekne hikayesi

30.10.2020 11:43
Survivor Ogeday'ın duygulandıran tekne hikayesi, System.String[]

İzmit Sekapark'ta düzenlenen Su Sporları Festivaline katılan eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken, duygusal ve anlamlı hikayesini katılımcılara anlattı.

İzmit Sekapark'ta düzenlenen Su Sporları Festivaline katılan eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken, duygusal ve anlamlı hikayesini katılımcılara anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği " Mavi Vatan'ın Kalbi Kocaeli Körfez'de" temalı Su Sporları Festivaline katılan eski Survivor yarışmacısı, milli kürek sporcusu Ogeday Girişken, duygusal hikayesini katılımcılara anlattı. Girişken, Survivor yarışlarını kazandıktan sonra kardeşim diye bağırdığını bunun nedeni olarak da motosiklet kazasında kaybettiği yakın arkadaşı Muhammed'e hitap etmek istediğini söyledi.

Kaybettiği arkadaşı Muhammed'le İzmit Sümer Kürek Kulübü'nde beraber yarıştıklarını anlatan Ogeday, "En yakın arkadaşıma söz vermiştim. Survivor şampiyonluğuna erişirsem Sümer Kürek takımına bir yelken alacağım ve ismini kaybettiğim arkadaşımın ismi olan Muhammed koyacağım dedim. 6 ay sonra şampiyon oldum ve sözümü yerine getirdim. Aldığım teknede arkadaşım Muhammed Canşi gibi sporcular yetişir umarım" dedi.

Hikayeyi dinleyen katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Yakın arkadaşı Muhammed'in ismini verdikleri kürekle İzmit Körfezinde 1923 metre kürek çektiğini belirten Ogeday "Gerçekten bu benim için çok önemli bir an. Keşke daha çok imkanım olsaydı da daha fazla tekne alıp sporcu yetişmesine ön ayak olsaydım. Yaklaşık 10 yıldır kürek çekiyorum. İnşallah daha çok kişiye ön ayak olurum" şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni yaptığı su sporları festivalinden dolayı tebrik eden ve aldığı davetten dolayı teşekkür eden Ogeday Girişken, "Belediye Başkanımız inanmış ve gerçekten elimizde olan bu güzel imkanı çok iyi bir şekilde değerlendirmeye almış. Kendisini bir kürek sporcusu olarak kutluyorum. Umarım daha fazlasını yapar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Survivor Ogeday'ın duygulandıran tekne hikayesi
Survivor Ogeday'ın duygulandıran tekne hikayesi
Survivor Ogeday'ın duygulandıran tekne hikayesi

Ogeday Girişken, Su Sporları, Survivor, Kürek, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Survivor Ogeday'ın duygulandıran tekne hikayesi - Son Dakika Spor

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