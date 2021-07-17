Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu

Survivor Sahra'nın değişimi parmak ısırttı! Gören dönüp bir daha bakıyor

Survivor programına 2014 ve 2018 yıllarında iki kez katılan ve önemli bir hayran kitlesi yakalayan voleybol oyuncusu Sahra Işık'ın yıllar içerisinde geçirdiği değişim, hayranlarından tam not aldı.

"ÇOK GÜZEL OLMUŞSUN"

Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan 30 yaşındaki Sahra Işık'ın takipçileri, "Tanımakta çok zorlandım", "Çok güzel olmuşsun" şeklinde yorumlarda bulundular.

2019 YILINDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık'ın estetik operasyon geçirdiği öne sürüldü. Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile hayatını birleştirmişti.